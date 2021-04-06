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В этом году восемь курских новостроек присоединят к центральной системе теплоснабжения

Для этого теплоэнергетики проложат почти 6 км новых трубопроводов
В этом году восемь курских новостроек присоединят к центральной системе теплоснабжения

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В этом году «Квадра» присоединит к городской системе теплоснабжения 8 новых многоквартирных домов в Центральном и Сеймском округах Курска. Для этого теплоэнергетики проложат более 5,7 км новых трубопроводов.

Самые масштабные работы планируются на участке между проспектами Клыкова и Плевицкой. Компания возведет там новую тепломагистраль, которая позволит подключить к центральной системе теплоснабжения 5 многоэтажек на проспекте Плевицкой, обеспечить их теплом и горячей водой от ТЭЦ Северо-западного района.

К сетям теплоэнергетики присоединят и 3 многоэтажки по улицам Энгельса и Конорева.

Общая стоимость работ превысит 137,6 млн рублей.
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