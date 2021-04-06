В этом году восемь курских новостроек присоединят к центральной системе теплоснабжения
Для этого теплоэнергетики проложат почти 6 км новых трубопроводов
Самые масштабные работы планируются на участке между проспектами Клыкова и Плевицкой. Компания возведет там новую тепломагистраль, которая позволит подключить к центральной системе теплоснабжения 5 многоэтажек на проспекте Плевицкой, обеспечить их теплом и горячей водой от ТЭЦ Северо-западного района.
К сетям теплоэнергетики присоединят и 3 многоэтажки по улицам Энгельса и Конорева.
Общая стоимость работ превысит 137,6 млн рублей.