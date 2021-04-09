  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курский хлеб оказался одним из лучших в России

Батон «Чайный» и хлеб столичный из смеси ржаной и пшеничной муки подовый удостоены Малого Кубка I степени на Всероссийском конкурсе «Лучший хлеб России – 2021»
Курский хлеб оказался одним из лучших в России

Читайте также

Курский хлеб оказался одним из лучших в России. На Всероссийском конкурсе «Лучший хлеб России – 2021» Курскую область представил завод «Курскхлеб». Батон «Чайный» и хлеб столичный из смеси ржаной и пшеничной муки подовый удостоены Малого Кубка I степени.

В конкурсе приняли участие 28 предприятий из 18 регионов страны. Всего было представлено 146 образцов хлебобулочных изделий. Качество продукции на закрытой дегустации оценивала конкурсная комиссия из 18 специалистов отрасли, в том числе 4 доктора наук и 5 кандидатов технических наук.

XII Всероссийский конкурс «Лучший хлеб России – 2021» при поддержке Минсельхоза провели Российский союз пекарей и Международная промышленная академия. Соревнования прошли в рамках деловой программы 26-й Международной специализированной выставки для хлебопекарного и кондитерского рынка Modern Bakery Moscow 2021.

Напомним, прошлой осенью Роман Старовойт раскритиковал качество курского хлеба. Проверка Россельхознадзора тогда выявила в готовой продукции различные нарушения.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске полиция разыскивает женщину, которая может быть причастна к краже телефона

В Курске из-за возгорания строительного мусора эвакуировали 20 человек

В центре Курска пьяный рецидивист с ножом нападал на прохожих

В Курской области в этом отопительном сезоне количество технологических сбоев снизилось почти вполовину

Курские аграрии приступили к севу яровых зерновых

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске