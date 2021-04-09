Курский хлеб оказался одним из лучших в России
Батон «Чайный» и хлеб столичный из смеси ржаной и пшеничной муки подовый удостоены Малого Кубка I степени на Всероссийском конкурсе «Лучший хлеб России – 2021»
В конкурсе приняли участие 28 предприятий из 18 регионов страны. Всего было представлено 146 образцов хлебобулочных изделий. Качество продукции на закрытой дегустации оценивала конкурсная комиссия из 18 специалистов отрасли, в том числе 4 доктора наук и 5 кандидатов технических наук.
XII Всероссийский конкурс «Лучший хлеб России – 2021» при поддержке Минсельхоза провели Российский союз пекарей и Международная промышленная академия. Соревнования прошли в рамках деловой программы 26-й Международной специализированной выставки для хлебопекарного и кондитерского рынка Modern Bakery Moscow 2021.
Напомним, прошлой осенью Роман Старовойт раскритиковал качество курского хлеба. Проверка Россельхознадзора тогда выявила в готовой продукции различные нарушения.