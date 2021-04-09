Курян приглашают поговорить о космосе и посмотреть знаковое произведение советской фантастики

В креативном пространстве «Веранда» в рамках киноклуба «Объектив'но» состоится встреча, посвященная Всемирному дню авиации и космонавтики

Завтра, 10 апреля, в креативном пространстве «Веранда» в рамках киноклуба «Объектив'но» состоится встреча, посвященная Всемирному дню авиации и космонавтики. Зрителей приглашают поговорить о космосе и посмотреть советскую классику – приключенческий фантастический фильм «Москва - Кассиопея» (1973 г.) для зрителей любого возраста.В фильме снялись настоящие гиганты советского кино - Иннокентий Смоктуновский, Василий Меркурьев и Лев Дуров. Картина заслужила ряд международных премий и стала знаковым произведением всей советской фантастики.Перед кинопоказом выступит астроном-любитель, популяризатор науки, основатель курского паблика «Астрономия и астрофотография» Владимир Корой. Он проводит наблюдения в рамках «тротуарной астрономии» и расскажет гостям о расстоянии в космосе, далеких галактиках и людях, их изучающих. Раскроет гипотезы и расчеты ученых о существовании жизни во Вселенной и убедит всех, что НЛО не существует.Организаторы напоминают гостям о соблюдении масочного режима и социальной дистанции. Вход свободный, но из-за эпидемобстановки количество посадочных мест ограничено. Зарегистрироваться на посещение можно в сообщениях «Веранды».Мероприятие состоится с 14 до 16 часов по адресу: ул. Ленина, 15, 3 этаж (вход в арку).