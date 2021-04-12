Отопительный сезон в Курской области планируют завершить на этих выходных

Поэтапное отключение отопления начнется, когда средняя температура воздуха в течение 5 суток составит более +8°C

Отопительный сезон в Курской области планируют завершить 17–18 апреля. Поэтапное отключение отопления начнется, когда средняя температура воздуха в течение 5 суток составит более +8°C.Как уже отмечалось ранее, нынешний отопительный период в целом проходит в штатном режиме. По сравнению с прошлым годом число технологических сбоев в системе ЖКХ и ТЭК снизилось на 48%. Отключения носили локальный характер и устранялись в срок.После окончания этого отопительного сезона начнется подготовка к предстоящему. В этом году курская «Квадра» планирует заменить более 27,5 км теплосетей. Предусмотрен план работ для реализации, в том числе с участием средств государственной корпорации – «Фонда содействия реформированию ЖКХ». В течение трех лет планируется реконструировать 28 участков теплосетей в Центральном и Железнодорожном округах Курска.