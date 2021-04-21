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Лента новостей / В регионе

В Курской области детей из группы риска привьют от ветрянки

Прививку делают только после осмотра врачом-педиатром
В Курской области детей из группы риска привьют от ветрянки

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В Курской области детей из группы риска привьют от ветрянки. В регион поступило 4 700 доз вакцины «Варилрикс» от ветряной оспы, сообщает региональный комитет здравоохранения. В ближайшее время вакцину распределят по детским поликлиникам.

Вакцинация проводится в первые 72 – 96 часов детям от 2 до 6 лет, контактировавшим с заражённым ветрянкой. Привить перед поступлением в детский сад по желанию родителей можно также детей, не болевших ветрянкой и не вакцинированных ранее.

Прививку делают только после осмотра врачом-педиатром. Она вводится в 2 этапа с интервалом между дозами в 6 недель.

Подробную информацию можно получить в детской поликлинике по месту жительства.
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