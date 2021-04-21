Прививку делают только после осмотра врачом-педиатром

В Курской области детей из группы риска привьют от ветрянки. В регион поступило 4 700 доз вакцины «Варилрикс» от ветряной оспы, сообщает региональный комитет здравоохранения. В ближайшее время вакцину распределят по детским поликлиникам.Вакцинация проводится в первые 72 – 96 часов детям от 2 до 6 лет, контактировавшим с заражённым ветрянкой. Привить перед поступлением в детский сад по желанию родителей можно также детей, не болевших ветрянкой и не вакцинированных ранее.Прививку делают только после осмотра врачом-педиатром. Она вводится в 2 этапа с интервалом между дозами в 6 недель.Подробную информацию можно получить в детской поликлинике по месту жительства.