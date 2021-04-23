В сквере обустроят детскую площадку, тротуарные дорожки, установят площадки для воркаута, лавочки и урны

На улице Станционной Курска по программе «Народный бюджет» обустроят общественное пространство. В прошлом году там заложили Сад Победы и установили памятный знак. Высадили 76 яблонь. Тогда же глава города Виктор Карамышев поручил проработать вопрос дальнейшего благоустройства территории сада и предложил установить детскую игровую площадку. В сквере планируется также обустроить тротуарные дорожки по периметру, установить площадки для воркаута, лавочки и урны. Реализовать проект поможет программа «Народного бюджета».Также рядом с Садом Победы сегодня появилась и аллея из сакуры. 30 саженцев городу подарил местный предприниматель. Молодые деревья зацветут примерно через 2-3 года.