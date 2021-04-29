В Курской области перед Пасхой пожарные проверили храмы

В Пасхальную ночь везде будут дежурить спасатели

В Курской области перед Пасхой пожарные проверяют храмы, в которых пройдут Пасхальные богослужения. Всего в регионе насчитывается 129 таких культовых объектов. Сегодня сотрудники регионального управления МЧС посетили храм Иоанна Богослова в Курске. Спасатели обращали внимание на расположение подсвечников, которые должны находиться на негорючем материале, наличие и соответствие плану эвакуации огнетушителей, знание сотрудниками объекта своих обязанностей. Проверка показала, что все требования пожарной безопасности в храме соблюдены. Спасатели напомнили о том, что во время богослужения обязательно должны быть открыты эвакуационные выходы.В целом, сегодня все храмы находятся в удовлетворительном противопожарном состоянии, сообщил заместитель начальника Главного управления Сергей Андреев. С работниками храмов провели инструктажи. В Пасхальную ночь везде будут дежурить спасатели.