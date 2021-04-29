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В Курской области отменили первомайскую демонстрацию

Все действующие в регионе ограничения продлены до 17 мая
В Курской области отменили первомайскую демонстрацию

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В Курской области отменили традиционную первомайскую демонстрацию. Торжественных собраний, митингов, праздничных концертов, экскурсий и акций, посвященных празднику Весны и Труда тоже не будет. Такое решение принял оперштаб по борьбе с коронавирусом. 

Без культурно-массовых мероприятий запланировано отметить День Победы. 9 мая состоится только военный парад с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Шествие «Бессмертного полка» перенесено в онлайн. Также с учетом всех санэпидтребований рекомендовано проводить предстоящие пасхальные богослужения.  

Все действующие в регионе ограничения продлены до 17 мая. При этом разрешены физкультурные и спортивные мероприятия, включённые в официальный Календарный план, с участием всех возрастных категорий. На выпускных мероприятиях в детских садах разрешат присутствовать только одному из родителей.

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