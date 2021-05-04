На этой неделе в Курске несколько дней будут перекрывать движение транспорта

Для репетиций и проведения Парада Победы

На этой неделе в Курске проходят репетиции Парада Победы, в связи с этим несколько дней будут перекрывать движение транспорта в центре города.5 и 7 мая с 10 до 13 часов движение транспортных средств временно ограничат по проспекту Победы на участке от ГИБДД до ТЦ «Триумф» и по улице Карла Маркса на участке от ТЦ «Триумф» до поворота на ТЦ «Метро» по правой полосе движения от въезда на Северное кладбище до поворота на ТЦ «Метро».Двухстороннее движение автомобильного транспорта будет организовано по левой полосе улицы Карла Маркса от въезда на Северное кладбище до поворота на ТЦ «Метро».9 мая движение по проспекту Победы ограничат с 8 утра до полудня. Нельзя будет проехать на участке от ГИБДД до ТЦ «Триумф» и по улице Карла Маркса на участке от ТЦ «Триумф» до поворота на ТЦ «Метро» по правой полосе движения от въезда на Северное кладбище до поворота на ТЦ «Метро». Также, в это время будет ограничено движение со стороны автодороги М2 Крым (северный въезд) до дома № 101 по улице Карла Маркса. Пропускать будут только общественный пассажирский транспорт.Двухстороннее движение автотранспорта также будет организовано по левой полосе улицы Карла Маркса на участке от въезда на Северное кладбище до поворота на ТЦ «Метро».Все эти дни пассажирский транспорт в сторону жилого района Северный из центра города и обратно будет курсировать через улицы Светлую и Фестивальную.На легковом автотранспорте объехать улицу Карла Маркса и Светлый проезд можно будет по улицам Дубровинского, Гудкова и Фестивальной.Также, 9 мая с 7 до 10 вечера движение транспорта перекроют у центра досуга «Родина» (ул. Менделеева, 31) для проведения мероприятия.