Можно будет сделать тематические фотографии в форме и попробовать собрать и разобрать оружие

Курян приглашают поучаствовать в квесте «История рядом». Он пройдет завтра, 6 мая в креативном пространстве «Веранда». Начало в 16 часов.Там можно будет сделать тематические фотографии в форме, попробовать собрать и разобрать оружие, а еще участники вспомнят о подвигах бойцов советской армии.После игры, в 6 вечера в «Веранде» можно послушать лекцию о боевых реликвиях времен Великой Отечественной войны.Зарегистрироваться на мероприятие можно в сообщениях группы Креативное пространство «ВЕРАНДА» в соцсети «Вконтакте». Гостей просят не забыть с собой маску.