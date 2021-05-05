Курян приглашают поучаствовать в квесте «История рядом»
Можно будет сделать тематические фотографии в форме и попробовать собрать и разобрать оружие
Там можно будет сделать тематические фотографии в форме, попробовать собрать и разобрать оружие, а еще участники вспомнят о подвигах бойцов советской армии.
После игры, в 6 вечера в «Веранде» можно послушать лекцию о боевых реликвиях времен Великой Отечественной войны.
Зарегистрироваться на мероприятие можно в сообщениях группы Креативное пространство «ВЕРАНДА» в соцсети «Вконтакте». Гостей просят не забыть с собой маску.