  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курян приглашают поучаствовать в квесте «История рядом»

Можно будет сделать тематические фотографии в форме и попробовать собрать и разобрать оружие
Курян приглашают поучаствовать в квесте «История рядом»

Читайте также

Курян приглашают поучаствовать в квесте «История рядом». Он пройдет завтра, 6 мая в креативном пространстве «Веранда». Начало в 16 часов. 

Там можно будет сделать тематические фотографии в форме, попробовать собрать и разобрать оружие, а еще участники вспомнят о подвигах бойцов советской армии.

После игры, в 6 вечера в «Веранде» можно послушать лекцию о боевых реликвиях времен Великой Отечественной войны.

Зарегистрироваться на мероприятие можно в сообщениях группы Креативное пространство «ВЕРАНДА» в соцсети «Вконтакте». Гостей просят не забыть с собой маску. 

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области ожидаются грозы и порывистый ветер

Курские полицейские организовали «Концерт Победы» у дома ветерана

В Курской области проводят акарицидные обработки

В Курской области установлен 1-3-й класс пожарной опасности

В ДТП в центре Курска погиб мотоциклист

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске