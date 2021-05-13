365 саженцев плодовых деревьев, ягодных кустарников и винограда без документов пытался ввезти в Россию житель Тульской области

Курские таможенники задержали подозрительные саженцы. 365 саженцев плодовых деревьев, ягодных кустарников и винограда пытался ввезти в Россию житель Тульской области. Разрешительных документов на них у мужчины не было. Как пояснил россиянин, саженцы он приобрел на Украине и вез домой, чтобы высадить на личном приусадебном участке.Между тем саженцы относятся к подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском, отмечают в Курской таможне. Для их ввоза в Россию требуется наличие фитосанитарного сертификата, выданного уполномоченным органом по карантину и защите растений страны-экспортера.«В результате на туляка возбудили дело об административном правонарушении»,- сообщил начальник таможенного поста МАПП Суджа Сергей Ванжа. - Товар подлежит вывозу с территории России».