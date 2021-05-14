ТАКТ. Четыре пациента скончались от тяжёлой вирусной пневмонии. В стационарах на лечении остаются 759 человек, свободна 451 койка. Палфёрова также отметила, что в ближайшее время к режиму доковидной работы будут возвращены 206 коек горбольницы №1 и 100 коек БСМП, развёрнутые в здании бывшего онкодиспансера.Как сообщила сегодня на оперативном совещании в Доме Советов председатель комитета здравоохранения Курской области Елена Палфёрова, за прошедшие сутки в регионе выявлено 65 новых случаев коронавируса, передает телеканал
С начала года Курская область получила 145267 доз-комплектов вакцины от коронавируса, из них 810 комплектов препарата «ЭпиВакКорона». Первым компонентом привились 121627 курян, завершили вакцинацию 101293 человека. Руководитель облздрава призвала жителей области активнее делать прививки, поскольку в настоящее время это единственно верный способ победить пандемию. COVID-19 продолжает оставаться смертельно опасной инфекцией, и, несмотря на усилия медиков, некоторых пациентов спасти не удаётся.
От коронавируса привились свыше 120 тысяч жителей Курской области
За прошедшие сутки в регионе выявлено 65 новых случаев коронавируса