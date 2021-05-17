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В Курске открылась международная теннисная академия

В академии есть 4 корта на открытом воздухе и 4 в помещении
В Курске открылась международная теннисная академия

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В Курске открылась международная теннисная академия. Церемония торжественного открытия академии состоялась в парке КЗТЗ, присутствовали губернатор Роман Старовойт и глава города Виктор Карамышев. Участие принимал и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, сообщает телеканал ТАКТ.

Мэр Курска отметил, что открытие академии - отличный подарок городу от губернатора и спонсоров. "Думаю, через 5-7 лет вырастим чемпионов в этом виде спорта", - сказал Виктор Карамышев.

В академии есть 4 корта на открытом воздухе и 4 в помещении, заниматься могут и люди с ограниченными возможностями здоровья.
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