ТАКТ.В Курске открылась международная теннисная академия. Церемония торжественного открытия академии состоялась в парке КЗТЗ, присутствовали губернатор Роман Старовойт и глава города Виктор Карамышев. Участие принимал и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, сообщает телеканал
Мэр Курска отметил, что открытие академии - отличный подарок городу от губернатора и спонсоров. "Думаю, через 5-7 лет вырастим чемпионов в этом виде спорта", - сказал Виктор Карамышев.
В академии есть 4 корта на открытом воздухе и 4 в помещении, заниматься могут и люди с ограниченными возможностями здоровья.
В Курске открылась международная теннисная академия
В академии есть 4 корта на открытом воздухе и 4 в помещении