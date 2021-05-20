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В Курске общественные контролёры проверили ход дорожного ремонта на улице Дзержинского

Улица Дзержинского - самый крупный объект нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году
В Курске общественные контролёры проверили ход дорожного ремонта на улице Дзержинского

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В Курске общественные контролёры проверили ход дорожного ремонта на улице Дзержинского. В проверке также приняли участие представители комитета дорожного хозяйства Курска и председатель областного комитета транспорта и автомобильных дорог Сергей Солдатенков. 

Улица Дзержинского - самый крупный объект нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году. Протяжённость участка – 2,2 км. Дорожники уже выполнили фрезерование старого покрытия, ведётся замена бордюрного камня. Задействовано несколько бригад. Сергей Солдатенков подчеркнул, что после завершения ремонта тротуары, повреждённые при установке бортовых камней, нужно восстановить; этот вид работ предусмотрен контрактом. 

Ревизоры побывали также на улице Бойцов 9-й дивизии, где идет реконструкция автомобильной дороги. Сейчас там ведут подготовку основания к укладке асфальта и перенос коммуникаций. Общественники попросили уделить внимание пешеходным переходам и площадкам для высадки пассажиров на трамвайных остановках.

Для удобства курян на пересечении трамвайных путей и проезжей части планируется установить светофор. Их также поставят на пересечении с улицами Звездной и 50 лет Октября. Это позволит пешеходам переходить дорогу безопасно.

Всего в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Курске планируется отремонтировать более 30 км улично-дорожной сети. Сейчас подрядчики приступили к работам на 22-х объектах из 26-ти.
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