Улица Дзержинского - самый крупный объект нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году

В Курске общественные контролёры проверили ход дорожного ремонта на улице Дзержинского. В проверке также приняли участие представители комитета дорожного хозяйства Курска и председатель областного комитета транспорта и автомобильных дорог Сергей Солдатенков.Улица Дзержинского - самый крупный объект нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году. Протяжённость участка – 2,2 км. Дорожники уже выполнили фрезерование старого покрытия, ведётся замена бордюрного камня. Задействовано несколько бригад. Сергей Солдатенков подчеркнул, что после завершения ремонта тротуары, повреждённые при установке бортовых камней, нужно восстановить; этот вид работ предусмотрен контрактом.Ревизоры побывали также на улице Бойцов 9-й дивизии, где идет реконструкция автомобильной дороги. Сейчас там ведут подготовку основания к укладке асфальта и перенос коммуникаций. Общественники попросили уделить внимание пешеходным переходам и площадкам для высадки пассажиров на трамвайных остановках.Для удобства курян на пересечении трамвайных путей и проезжей части планируется установить светофор. Их также поставят на пересечении с улицами Звездной и 50 лет Октября. Это позволит пешеходам переходить дорогу безопасно.Всего в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Курске планируется отремонтировать более 30 км улично-дорожной сети. Сейчас подрядчики приступили к работам на 22-х объектах из 26-ти.