Завтра в Железногорске пройдёт арт-парад
Мероприятие приурочено ко дню рождения Александра Дейнеки
Фестиваль приурочен ко дню рождения Александра Дейнеки. Центральная площадь Железногорска станет мастерской под открытым небом. Все желающие смогут принять участие в создании скульптуры Джесси из цветного искусственного меха, нитей и тканей, попробовать себя в роли художника или дизайнера.
Завершится праздник масштабным арт-парадом, на котором продемонстрируют результаты работы мастерских, и концертом.