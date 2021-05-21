Завтра в Железногорске пройдёт арт-парад

Мероприятие приурочено ко дню рождения Александра Дейнеки

22 мая в Железногорске пройдёт арт-фестиваль «Трансформация», начнётся он в 15 часов и продлится весь день. Проект осуществляется по инициативе благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».Фестиваль приурочен ко дню рождения Александра Дейнеки. Центральная площадь Железногорска станет мастерской под открытым небом. Все желающие смогут принять участие в создании скульптуры Джесси из цветного искусственного меха, нитей и тканей, попробовать себя в роли художника или дизайнера.Завершится праздник масштабным арт-парадом, на котором продемонстрируют результаты работы мастерских, и концертом.