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Лента новостей / В регионе

В Курской области прекращают работу еще несколько ковидных стационаров

Завершает прием пациентов с коронавирусом Фатежская райбольница. Готовится к возобновлению плановой работы в июне родильное отделение 4-й горбольницы Курска
В Курской области прекращают работу еще несколько ковидных стационаров

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В Курской области прекращают работу еще несколько ковидных стационаров. Завершает прием пациентов с коронавирусом и готовится к возобновлению плановой деятельности Фатежская ЦРБ. Там было развернуто 70 мест для пациентов с коронавирусом, за полгода работы вылечили около 800 человек. Теперь в этой райбольнице вновь будут оказывать неврологическую, хирургическую, травматологическую и терапевтическую помощь.

Уже вернулась к плановой деятельности Тимская ЦРБ. С пациентами с COVID-19 больница начала работать в декабре прошлого года. За это время в стационаре поставили на ноги около полутысячи пациентов. Теперь здесь вновь работают отделения терапии и хирургии, начали также оказывать паллиативную помощь жителям Черемисиновского, Щигровского, Мантуровского и Тимского районов.

Готовится к возобновлению плановой работы в июне родильное отделение 4-й горбольницы Курска. После его открытия для проведения плановой санитарной обработки приостановят деятельность областного перинатального центра.

В Курске продолжает работу родильное отделение при БСМП. Для оказания помощи роженицам низкой группы риска действуют родильные отделения первого уровня. Они находятся в Суджанской, Щигровской, Глушковской и Льговской райбольницах. Работают и два учреждения второго уровня для беременных средней группы риска – МСЧ №125 Курчатова и роддом в Железногорске.

Лечить пациентов с коронавирусом в регионе продолжают в шести больницах: областной клинической инфекционной больнице им. Н.А. Семашко, терапевтическом корпусе БСМП, курских горбольницах №6, №4 и №1 и Железногорской горбольнице.
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