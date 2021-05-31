Завершает прием пациентов с коронавирусом Фатежская райбольница. Готовится к возобновлению плановой работы в июне родильное отделение 4-й горбольницы Курска

В Курской области прекращают работу еще несколько ковидных стационаров. Завершает прием пациентов с коронавирусом и готовится к возобновлению плановой деятельности Фатежская ЦРБ. Там было развернуто 70 мест для пациентов с коронавирусом, за полгода работы вылечили около 800 человек. Теперь в этой райбольнице вновь будут оказывать неврологическую, хирургическую, травматологическую и терапевтическую помощь.Уже вернулась к плановой деятельности Тимская ЦРБ. С пациентами с COVID-19 больница начала работать в декабре прошлого года. За это время в стационаре поставили на ноги около полутысячи пациентов. Теперь здесь вновь работают отделения терапии и хирургии, начали также оказывать паллиативную помощь жителям Черемисиновского, Щигровского, Мантуровского и Тимского районов.Готовится к возобновлению плановой работы в июне родильное отделение 4-й горбольницы Курска. После его открытия для проведения плановой санитарной обработки приостановят деятельность областного перинатального центра.В Курске продолжает работу родильное отделение при БСМП. Для оказания помощи роженицам низкой группы риска действуют родильные отделения первого уровня. Они находятся в Суджанской, Щигровской, Глушковской и Льговской райбольницах. Работают и два учреждения второго уровня для беременных средней группы риска – МСЧ №125 Курчатова и роддом в Железногорске.Лечить пациентов с коронавирусом в регионе продолжают в шести больницах: областной клинической инфекционной больнице им. Н.А. Семашко, терапевтическом корпусе БСМП, курских горбольницах №6, №4 и №1 и Железногорской горбольнице.