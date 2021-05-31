В Курской области прекращают работу еще несколько ковидных стационаров
Завершает прием пациентов с коронавирусом Фатежская райбольница. Готовится к возобновлению плановой работы в июне родильное отделение 4-й горбольницы Курска
Уже вернулась к плановой деятельности Тимская ЦРБ. С пациентами с COVID-19 больница начала работать в декабре прошлого года. За это время в стационаре поставили на ноги около полутысячи пациентов. Теперь здесь вновь работают отделения терапии и хирургии, начали также оказывать паллиативную помощь жителям Черемисиновского, Щигровского, Мантуровского и Тимского районов.
Готовится к возобновлению плановой работы в июне родильное отделение 4-й горбольницы Курска. После его открытия для проведения плановой санитарной обработки приостановят деятельность областного перинатального центра.
В Курске продолжает работу родильное отделение при БСМП. Для оказания помощи роженицам низкой группы риска действуют родильные отделения первого уровня. Они находятся в Суджанской, Щигровской, Глушковской и Льговской райбольницах. Работают и два учреждения второго уровня для беременных средней группы риска – МСЧ №125 Курчатова и роддом в Железногорске.
Лечить пациентов с коронавирусом в регионе продолжают в шести больницах: областной клинической инфекционной больнице им. Н.А. Семашко, терапевтическом корпусе БСМП, курских горбольницах №6, №4 и №1 и Железногорской горбольнице.