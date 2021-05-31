Их планируется построить вблизи деревни Жизлово и села Старосельцево

Строительство свинокомплексов в Золотухинском районе Курской области обсудят с местными жителями. Их планируется построить вблизи деревни Жизлово и села Старосельцево. Объекты будут находиться на расстоянии 18 км от поселка Северного. По информации, предоставленной компанией «Мираторг», строительство всех животноводческих объектов производится в строгом соответствии с экологическими, гигиеническими требованиями, на значительном расстоянии от жилых объектов, а также с учетом санитарных норм. Проектная документация проходит все необходимые согласования.Тем не менее общественные обсуждения с участием местных жителей, представителей областной и районной администраций, управления ветеринарии Курской области и компании «Мираторг» состоятся. Организатором обсуждений выступит КРОО «Инспекция общественного контроля». Отмечается, что решение о начале строительства свинокомплекса примут только после получения необходимых разрешительных документов и согласия местных жителей.Напомним, в октябре прошлого года компания «Мираторг» планировала построить свинокомплексы вблизи деревни Курасово Курского района. Хотя земля и была в собственности у агрохолдинга, но без согласования с местным населением строительство свинокомплекса невозможно. Окончательное решение было принято на общественных обсуждениях. Представители регионального комитета АПК и районной администрации прислушались к мнению селян и в реализации инвестпроекта отказали. Вопрос стоял на личном контроле у заместителя губернатора Курской области Сергея Стародубцева. Он же занимается ситуацией со строительством в Золотухинском районе.