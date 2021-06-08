Подключение кэшбэка обошлось жительнице Курска в 30 тысяч рублей

А еще одна курянка "перевыпустила" карту за 15 тысяч

Подключение несуществующего кэшбэка обошлось 45-летней жительнице Курска в 30 тысяч рублей. Мошенники убедили горожанку воспользоваться бонусными электронными деньгами. Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что, судя по количеству покупок, которые она оплачивает по карте, ей положено начисление кэшбэка. Эту функцию она должна была подключить сама в личном онлайн-кабинете. Но, чтобы сделать это быстрей неизвестный по телефону запросил данные для входа в онлайн-приложение и информацию о банковской карте, после чего со счета курянки списали 30 тысяч рублей.Женщина еще несколько часов думала, что произошел сбой программы, но когда деньги не вернулись, позвонила в полицию. Правоохранители направили запросы в кредитные учреждения для отслеживания переводов денег.Еще одна курянка "перевыпустила" карту за 15 тысяч. 22-летней девушке позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Он сообщил, что аферисты пытались похитить с ее карты деньги, но их действия немедленно пресекли сотрудники службы безопасности. Однако опасность постороннего вмешательства к счету оставалась, поэтому девушке предложили срочно перевыпустить банковскую карту. Сделать это нужно сразу по телефону.Аферисты попросили девушку закрыть предыдущую карту и запросили полную информацию о кредитке, включая секретную, которую нельзя сообщать никому, даже настоящему сотруднику банка. Горожанка в течение часа общалась с преступниками, выдавая всю информацию о своих счетах и в результате лишилась 15 тысяч рублей.Увидев нулевой баланс на карте, вспомнила, что так действуют мошенники и обратилась в полицию.По этим фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.