Подключение кэшбэка обошлось жительнице Курска в 30 тысяч рублей
А еще одна курянка "перевыпустила" карту за 15 тысяч
Женщина еще несколько часов думала, что произошел сбой программы, но когда деньги не вернулись, позвонила в полицию. Правоохранители направили запросы в кредитные учреждения для отслеживания переводов денег.
Еще одна курянка "перевыпустила" карту за 15 тысяч. 22-летней девушке позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Он сообщил, что аферисты пытались похитить с ее карты деньги, но их действия немедленно пресекли сотрудники службы безопасности. Однако опасность постороннего вмешательства к счету оставалась, поэтому девушке предложили срочно перевыпустить банковскую карту. Сделать это нужно сразу по телефону.
Аферисты попросили девушку закрыть предыдущую карту и запросили полную информацию о кредитке, включая секретную, которую нельзя сообщать никому, даже настоящему сотруднику банка. Горожанка в течение часа общалась с преступниками, выдавая всю информацию о своих счетах и в результате лишилась 15 тысяч рублей.
Увидев нулевой баланс на карте, вспомнила, что так действуют мошенники и обратилась в полицию.
По этим фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.