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Житель Курской области лишился почти полумиллиона рублей в надежде получить компенсацию за некачественные БАДы

Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов
Житель Курской области лишился почти полумиллиона рублей в надежде получить компенсацию за некачественные БАДы

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48-летний житель Глушковского района лишился 444 тысяч рублей в надежде получить компенсацию за некачественные БАДы.

В ноябре мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что в отношении организации, в которой мужчина несколько лет назад приобретал БАДы, проводится проверка и ему полагается крупная компенсация. Чтобы получить компенсацию, нужно выполнить несколько условий: внести комиссию от суммы компенсации и оплатить услуги инкассаторов, которые доставят деньги. Мошенники заверили: все оплаченные расходы вернутся вместе с компенсацией.

Селянин, не раздумывая, согласился. Он взял деньги в долг и в течение нескольких недель переводил их на счета аферистов. С каждым днем мошенники сообщали новые причины переводов средств. Общая сумма перечисленных средств составила 444 тысячи рублей. После последнего разговора мужчина стал ожидать получения денег, но через месяц они так и не вернулись, тогда он обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.
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