В Курске жители Цыганского бугра и Стрелецкой слободы встретились с мэром

ТАКТ. Люди высказали свои опасения касательно проекта генерального плана, а глава города заверил их в том, что причин волноваться нет. Ситуацию также обсуждали на оперативном совещании у губернатора.В Курске власти пытаются успокоить горожан, которых беспокоит будущее своих микрорайонов. В мэрии состоялась очередная встреча - на этот раз с представителями Цыганского бугра и Стрелецкой слободы, сообщает телеканал
Несмотря на перенос общественных слушаний по генеральному плану, а также обещания региональных и городских властей не предпринимать действий, которые идут вразрез с мнением курян, напряженность, связанная с проектом документа, продолжает сохраняться. Жители тех или иных микрорайонов проводят собрания, создают петиции и пишут открытые письма. Снизить градус напряженности пытается мэр города. Он проводит встречи с инициативными группами граждан. Так, в пятницу, Виктор Карамышев принял в стенах городской администрации представителей Цыганского бугра и Стрелецкой Слободы, которые обеспокоены предложениями перевести земли в зону застройки многоэтажными домами. Глава города объяснил, чем обусловлены градостроительные изменения, а также акцентировал внимание на том, что причин волноваться нет.
Виктор Карамышев, глава города Курска:
«У нас есть еще свободные территории, которые нужно открывать, к ним проектировать дороги, и делать так, чтобы наш город становился современным. Но я повторюсь – никто, в том числе и я, не допустит, чтобы это осуществлялось за счет комфорта жителей. Вот я не знаю, кто эту тему раскручивает. Сносы, выселение и так далее. Ведь от того, что повысили этажность застройки, не следует, что автоматически здесь будут высотки»
Жители Цыганского бугра и Стрелецкой Слободы отметили, что не являются противниками развития города, однако не могут оставаться равнодушными к предложениям разработчиков генплана. Настаивают на том, чтобы вопрос о замене назначения земель под ИЖС на среднеэтажную застройку не стоял вовсе.
Вячеслав Рощин, участник инициативной группы:
«Кто хочет из тех, кто живет в частном доме, чтобы рядом с ним, с огородом, через соседа возникло многоэтажное строение? Средней этажности, строения до 8 этажей. Никто. Как показала практика строительства в городе, у нас такие объекты есть – выбирается небольшой участок, ставится дом, парковок не хватает. Ничего не построено. Люди, которые приезжают, сами жильцы, гости, начинают парковаться вдоль улицы. Мешают уезжать остальным жителям, владельцам частных домов. Мусор с домов летит в огороды. Мы не хотим такого»
Категоричность инициативной группы касательно будущего частных секторов поддержки мэра не получила.
Виктор Карамышев, глава города Курска:
«Когда вы сказали, что если где-то есть частный сектор, то он всегда должен быть частным сектором…. Ну давайте посмотрим. Нравится город Москва? Нравится. Но когда мы посмотрим что было в 16 веке вкруг Кремля, то там были одноэтажные дома. Сейчас там многоэтажки»
Вместе с тем, отметил Виктор Карамышев, предложение жителей услышано и отправлено разработчикам генплана. Всего же куряне подали около ста предложений.
С чем связана напряженность вокруг градостроительного документа позже обсудили на оперативном совещании при губернаторе. Роман Старовойт считает, что причина не только лишь в обеспокоенности жителей.
Роман Старовойт, губернатор Курской области:
«Совершенно очевидно, что кто-то откровенно говорит ложь людям, люди беспокоятся. Здесь нам нужно продолжить работу по информированию людей. Никаких сносов, никаких вырубок не планируется. Еще раз говорю - на это даже и денег нету, даже если бы планы такие были»
Виктор Карамышев, глава города Курска:
«Явно, что ситуация раскручивается и подогревается определенными лицами. И для того, чтобы это не произошло, мы планируем целый комплекс мероприятий»
Комплекс мероприятий будет представлять собой ряд разноплановых встреч. В том числе с архитекторами, проектировщиками, специалистами центра компетенций, экологами и общественниками. Губернатор, в свою очередь, дал поручение подключиться к процессу администрации области.
В Курске жители Цыганского бугра и Стрелецкой слободы встретились с мэром
Жители тех или иных микрорайонов проводят собрания, создают петиции и пишут открытые письма