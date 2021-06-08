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В ДТП под Курском погиб 33-летний мужчина

Автомобилистка при обгоне выехала на встречку и столкнулась с другим авто
В ДТП под Курском погиб 33-летний мужчина

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Сегодня примерно в полдень в Медвенском районе Курской области произошла авария, в которой погиб 33-летний мужчина. 

Как сообщает ГИБДД, 37-летняя женщина, управляя автомобилем Lada Largus, дехала со стороны Обояни в сторону Курска. На 570 км автодороги М2 Крым, по предварительным данным, при совершении обгона она выехала на полосу встречного движения, где столкнулась со встречным автомобилем ВАЗ-2107, за рулем которого был  72-летний водитель. 

В результате ДТП оба водителя и 69-летняя пассажирка "семерки" госпитализированы. 33-летний пассажир Lada Largus скончался на месте. Полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия.



ФОТО - АВТОКАДР_46
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