  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области детский омбудсмен предложила повысить ежемесячные выплаты на личные расходы сиротам

Планируется, что мера коснется детей старше 14 лет, воспитывающихся в спецучреждениях
В Курской области детский омбудсмен предложила повысить ежемесячные выплаты на личные расходы сиротам

Читайте также

В Курской области детский омбудсмен предложила повысить ежемесячные выплаты на личные расходы детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей. Об этом Наталья Листопадова рассказала в ходе рабочей встречи с губернатором. Планируется, что мера коснется детей старше 14 лет, воспитывающихся в спецучреждениях.

Также уполномоченный по правам ребенка в Курской области отдельно отметила проект «Ты не один!», который призван помочь отцам-одиночкам. Инициатива реализуется с ноября прошлого года. Помощь,  в том числе финансовая, оказана 8 курским семьям.

Как отмечается, в прошлом году увеличилось количество обращений в аппарат уполномоченного. Поступило 680 официальных заявлений, еще 1,5 тысячи – через соцсети. Большинство вопросов касались семейных прав и обязанностей родителей и оказания помощи в трудной жизненной ситуации.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

11 июня в Курской области прогнозируют ливни, грозы и град

Курянам 65 лет и старше 3 тысячи рублей за прививку от коронавируса начнут выплачивать к сентябрю

Курская Коренская ярмарка может оказаться под угрозой срыва

Ливень снова превратил курские дороги в реки

Курский губернатор наградил начальника Глушковского таможенного поста

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске