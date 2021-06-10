В Курской области детский омбудсмен предложила повысить ежемесячные выплаты на личные расходы сиротам

Планируется, что мера коснется детей старше 14 лет, воспитывающихся в спецучреждениях

В Курской области детский омбудсмен предложила повысить ежемесячные выплаты на личные расходы детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей. Об этом Наталья Листопадова рассказала в ходе рабочей встречи с губернатором. Планируется, что мера коснется детей старше 14 лет, воспитывающихся в спецучреждениях.Также уполномоченный по правам ребенка в Курской области отдельно отметила проект «Ты не один!», который призван помочь отцам-одиночкам. Инициатива реализуется с ноября прошлого года. Помощь, в том числе финансовая, оказана 8 курским семьям.Как отмечается, в прошлом году увеличилось количество обращений в аппарат уполномоченного. Поступило 680 официальных заявлений, еще 1,5 тысячи – через соцсети. Большинство вопросов касались семейных прав и обязанностей родителей и оказания помощи в трудной жизненной ситуации.