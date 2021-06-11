Курские чиновники и депутаты отчитались о доходах и расходах региона

ТАКТ. Отметили, что задачи перед ними стояли очень серьезные. Необходимо было искать средства и возможности для борьбы с коронавирусом, а также компенсировать недополученные по налогам доходы. Убеждены, что справились со всеми вызовами успешно.Ответственные за финансовое благополучие Курской области публично отчитались по итогам выполнения бюджета прошлого года, сообщает телеканал
Федеральное и региональное законодательство требует от властей проводить открытую бюджетную политику. Люди должны знать - как и за счет чего формируется казна, а также куда и с какой целью направляются средства. 10 июня, в рамках публичных слушаний об исполнении бюджета за 2020 год, на все эти вопросы отвечали те от кого зависит финансовое благополучие региона. Председатель Курской областной Думы Николай Жеребилов напомнил, с какими показателями завершился отчетный год.
Николай Жеребилов, председатель Курской областной Думы:
«Доходная часть 70,1 миллиарда, с ростом к уровню 19 года на 4,8 миллиарда. Расходная часть также увеличена – составила 70,7 миллиарда, с ростом к уровню 19-го года 5,8 миллиарда»
Сфера образования получила в прошлом году свыше 17 миллиардов рублей, здравоохранения почти 10 миллиардов. На социальную политику было выделено порядка 19 миллиардов. Успешно выполнялись все 28 государственных программ региона. За этими весьма сухими цифрами стоят новые больницы и школы, ремонты, оборудование и многое другое.
Курирующий финансы заместитель губернатора области отметила – прошлый год был испытанием, которое удалось пройти с честью.
Ольга Родионова, заместитель губернатора Курской области:
«В 2020 году, как и на всю страну, на наш регион повлияли два финансовых шока. Это недополучение доходов в бюджет и непредвиденные объемные мощные расходы по борьбе с пандемией. Я думаю, что наш регион успешно с этим справился, с двумя такими напастями. Мы подошли к 2021 году с хорошими финансовыми результатами и, самое главное, с финансовой стабильностью в регионе»
О том, что стояло за решениями, которые позволили достичь этой стабильности, рассказал спикер регионального парламента. Один пример - столкнувшись с ситуацией, когда доходы по налогу на прибыль от одного из системообразующих предприятий снизились, возникла необходимость компенсировать недополученные средства. При этом нужно было учитывать множество факторов.
Николай Жеребилов, председатель Курской областной Думы:
«Порядка 1,3 миллиарда мы недополучили в бюджет. Их надо было компенсировать. Финансисты работали с министерством финансов меняя банковские кредиты на бюджетные. Это позволило нам в конечном итоге сократить в настоящее время и долг государственный в Курской области. Сработали нормально привлекая средства и на ремонт больниц, и на приобретение оборудования. 240 аппаратов ИВЛ было взято, 9 томографов приобретено и установлено. Это же все будет работать и дальше»
В нынешнем году финансовых потрясений не ожидается. Вместе со всей страной Курская область выходит на докризисный уровень. Кроме того, регион заручился поддержкой Совета Федерации в решении ряда насущных вопросов. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе апрельского визита губернатора и председателя Курской областной Думы в столицу.
Курские чиновники и депутаты отчитались о доходах и расходах региона
Сфера образования получила в прошлом году свыше 17 миллиардов рублей, здравоохранения почти 10 миллиардов. На социальную политику было выделено порядка 19 миллиардов