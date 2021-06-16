назначили Михаила Лукашова, который до этого возглавлял кожвендиспенсер.На прошлой неделе в Курской областной больнице сменился главврач. На эту должность
Как тогда сообщалось, контракт с бывшим руководителем областной больницы - Владимиром Луценко - расторгнут работодателем в одностороннем порядке. На то был соответствующий приказ регионального комитета здравоохранения. Однако оснований и мотивов для увольнения не было, считает Луценко. А посему свое увольнение он называет незаконным. Свои претензии врач изложил в иске и подал его в Ленинский райсуд. Он требует отменить приказ комздрава и восстановить его в должности.
Бывший главврач Курской областной больницы через суд требует восстановить его в должности
Свое увольнение Владимир Луценко называет незаконным