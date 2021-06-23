В Курской области спасатели насчитали порядка 250 опасных для купания мест
Больше всего – почти 50 – в Курске
Этот анализ в МЧС провели на основе расположения водоемов и частоты трагедий на них. При организации патрулирований и рейдов этим местам уделяется особое внимание.
Спасатели напоминают, что в регионе действуют 48 официальных пляжей. Каждый день в обеспечение безопасного отдыха курян у воды принимают участие более 300 оперативных группс участием должностных лиц органов местного самоуправления, инспекторов ГИМС, полиции, Росгвардии, ВОСВОД, добровольцев и других неравнодушных граждан.