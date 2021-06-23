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Лента новостей / В регионе

В Курской области спасатели насчитали порядка 250 опасных для купания мест

Больше всего – почти 50 – в  Курске
В Курской области спасатели насчитали порядка 250 опасных для купания мест

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В Курской области спасатели насчитали порядка 250 опасных для купания мест. Больше всего – почти 50 – в  Курске. Более 10 – в Курском, Рыльском и Суджанском районах. 

Этот анализ в МЧС провели на основе расположения водоемов и частоты трагедий на них. При организации патрулирований и рейдов этим местам уделяется особое внимание.  

Спасатели напоминают, что  в регионе действуют 48 официальных пляжей. Каждый день в обеспечение безопасного отдыха курян у воды принимают участие более 300 оперативных группс участием должностных лиц органов местного самоуправления, инспекторов ГИМС, полиции, Росгвардии, ВОСВОД, добровольцев и других неравнодушных граждан. 
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