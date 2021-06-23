Больше всего – почти 50 – в Курске

В Курской области спасатели насчитали порядка 250 опасных для купания мест. Больше всего – почти 50 – в Курске. Более 10 – в Курском, Рыльском и Суджанском районах.Этот анализ в МЧС провели на основе расположения водоемов и частоты трагедий на них. При организации патрулирований и рейдов этим местам уделяется особое внимание.Спасатели напоминают, что в регионе действуют 48 официальных пляжей. Каждый день в обеспечение безопасного отдыха курян у воды принимают участие более 300 оперативных группс участием должностных лиц органов местного самоуправления, инспекторов ГИМС, полиции, Росгвардии, ВОСВОД, добровольцев и других неравнодушных граждан.