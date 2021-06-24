Лента новостей / В регионе Вчера, 18:01 25 июня синоптики прогнозируют в Курской области до +37°С Возможен небольшой кратковременный дождь с грозой Читайте также Завтра в Курской области ожидается аномальная жара до +37ºС На выходных в Курской области прогнозируют небольшой дождь В пятницу, 25 июня синоптики прогнозируют в Курской области до +37°С. Ночь тоже будет жаркой - температура воздуха составит от +18°С до +23ºС. осадков ночью не ожидается, а днем возможен небольшой кратковременный дождь с грозой. +0 -0