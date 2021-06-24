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25 июня синоптики прогнозируют в Курской области до +37°С

Возможен небольшой кратковременный дождь с грозой
25 июня синоптики прогнозируют в Курской области до +37°С

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В пятницу, 25 июня синоптики прогнозируют в Курской области до +37°С. Ночь тоже будет жаркой - температура воздуха составит от +18°С до +23ºС. осадков ночью не ожидается, а днем возможен небольшой кратковременный дождь с грозой.

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