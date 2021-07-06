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В Курске начали подготовку к зиме

Специалисты комитета ЖКХ уже приступили к выборочным проверкам работ управляющих компаний по подготовке к зиме
В Курске начали подготовку к зиме

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В Курске началась подготовка к зиме. Об этом глава города Виктор Карамышев сообщили на оперативном совещании у губернатора. 

Так, на базе «Гортеплосети» создано аварийно-восстановительное подразделение, которое будет обслуживать объекты социальной сферы. 

Заключено 60 договоров, 14 из них находятся в стадии выполнения. Это позволит создать мощное аварийное подразделение, которое готово всегда прийти на помощь, - подчеркнул Виктор Карамышев мэр. 

Также он отметил, что в городе более 2,5 тысяч многоквартирных домов и специалисты комитета ЖКХ уже приступили к выборочным проверкам работ управляющих компаний по подготовке к зиме.

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