В Курске начали подготовку к зиме

Специалисты комитета ЖКХ уже приступили к выборочным проверкам работ управляющих компаний по подготовке к зиме

В Курске началась подготовка к зиме. Об этом глава города Виктор Карамышев сообщили на оперативном совещании у губернатора.Так, на базе «Гортеплосети» создано аварийно-восстановительное подразделение, которое будет обслуживать объекты социальной сферы.Заключено 60 договоров, 14 из них находятся в стадии выполнения. Это позволит создать мощное аварийное подразделение, которое готово всегда прийти на помощь, - подчеркнул Виктор Карамышев мэр.Также он отметил, что в городе более 2,5 тысяч многоквартирных домов и специалисты комитета ЖКХ уже приступили к выборочным проверкам работ управляющих компаний по подготовке к зиме.