  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курскую область поступило еще более 14 тысяч доз «Спутника V»

Записаться на прививку можно через портал госуслуг или по телефону поликлиники по месту жительства. Или пройти вакцинацию без записи в мобильных пунктах 
В Курскую область поступило еще более 14 тысяч доз «Спутника V»

Читайте также

В Курскую область поступила очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V» – 14 100 доз. Вакцину распределяют по прививочным пунктам. Записаться на прививку можно через портал госуслуг или по телефону поликлиники по месту жительства. 

Также в городе продолжают работу мобильные пункты вакцинации, где прививку можно сделать в любо день без предварительной записи. Три таких пункта открыты в торговых центрах «МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на проспекте Хрущева. В «МегаГРИННе» и Central Park они работают с 13 до 19 часов, в «Европе» – с 14:00 до 20:00.  
Еще один мобильный пункт есть на Театральной площади -  с 9:00 до 17:00. Все четыре прививочных пункта работают без перерыва и выходных.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области ожидается до +34°С

В Курской области девять детских лагерей работают по системе кешбэк

Курян просят присылать предложения по празднованию Дня города

В Курской области в ДТП с двумя легковушками и мотоциклом пострадал байкер

В Курске дали горячую воду в дома на улицах Бойцов 9-й Дивизии и Звёздной

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске