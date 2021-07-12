В Курскую область поступило еще более 14 тысяч доз «Спутника V»

Записаться на прививку можно через портал госуслуг или по телефону поликлиники по месту жительства. Или пройти вакцинацию без записи в мобильных пунктах

В Курскую область поступила очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V» – 14 100 доз. Вакцину распределяют по прививочным пунктам. Записаться на прививку можно через портал госуслуг или по телефону поликлиники по месту жительства.Также в городе продолжают работу мобильные пункты вакцинации, где прививку можно сделать в любо день без предварительной записи. Три таких пункта открыты в торговых центрах «МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на проспекте Хрущева. В «МегаГРИННе» и Central Park они работают с 13 до 19 часов, в «Европе» – с 14:00 до 20:00.Еще один мобильный пункт есть на Театральной площади - с 9:00 до 17:00. Все четыре прививочных пункта работают без перерыва и выходных.