В Курской области ожидается поставки еще более 37 тысяч доз вакцин от коронавируса

Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг и по телефону поликлиники по месту жительства

В Курской области в мае ожидается поставки еще более 37 тысяч доз вакцин от коронавируса. Ранее в регион поступило 144 457 доз «Спутника V» и 1 620 доз «ЭпиВакКороны», из них 810 доз поступили накануне.По последним данным регионального комитета здравоохранения, первым компонентом вакцины привито свыше 125 тысяч человек, а полностью завершили вакцинацию около 106 тысяч курян.Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг и по телефону поликлиники по месту жительства. Также работают прививочные пункты в трех торговых центрах Курска - «МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на улице Хрущева. Там сделать прививку можно без предварительной записи.