В Курской области ожидается поставки еще более 37 тысяч доз вакцин от коронавируса
Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг и по телефону поликлиники по месту жительства
По последним данным регионального комитета здравоохранения, первым компонентом вакцины привито свыше 125 тысяч человек, а полностью завершили вакцинацию около 106 тысяч курян.
Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг и по телефону поликлиники по месту жительства. Также работают прививочные пункты в трех торговых центрах Курска - «МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на улице Хрущева. Там сделать прививку можно без предварительной записи.