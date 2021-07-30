На «Грибной радуге» в Курской области установят дополнительные биофильтры
Для этого в Курск приедут специалисты из Нидерландов
Как отмечается, предприятие производит собственный компост. При производстве компоста выделяется неприятный запах аммиака.
Установка современных биофильтров на 100% исключит все возможные выбросы в атмосферу. Это дорогостоящая система очистки, которая будет применяться в России впервые. Однако и сейчас, как заверяет руководство предприятия, действующая система очистки соответствует всем требованиям.
Запуск биофильтров в тестовом режиме запланирован на сентябрь этого года.