Для этого в Курск приедут специалисты из Нидерландов

На «Грибной радуге» в Курской области установят дополнительные биофильтры. От курян в последнее время стали поступать жалобы на неприятный запах. Сотрудники комитета природных ресурсов организовали проверку с привлечением аккредитованной лаборатории отобрали пробы на границе санитарно-защитной зоны. Результат будет известен на следующей неделе. В рамках проверки планируется также отобрать пробы на источниках выбросов.Как отмечается, предприятие производит собственный компост. При производстве компоста выделяется неприятный запах аммиака.Установка современных биофильтров на 100% исключит все возможные выбросы в атмосферу. Это дорогостоящая система очистки, которая будет применяться в России впервые. Однако и сейчас, как заверяет руководство предприятия, действующая система очистки соответствует всем требованиям.Запуск биофильтров в тестовом режиме запланирован на сентябрь этого года.