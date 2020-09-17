Экспертиза показала превышение нормативов ПДК, нефтепродуктов и железа в реке Тускарь в Курске

Ранее куряне пожаловались на неприятный запах и красный оттенок водоема вблизи ТЭЦ-4

Экспертиза показала превышение нормативов ПДК, нефтепродуктов и железа в районе ТЭЦ-4 на реке Тускарь. Ранее куряне пожаловались на неприятный запах и красный оттенок водоема вблизи предприятия.Как сообщает региональный комитет экологической безопасности, по данному факту возбуждено дело, проводится административное расследование. В ближайшее время специалисты лаборатории проведут еще две пробы анализа воды, для точного установления нанесенного ущерба. Результаты экспертизы направят в Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия мер.