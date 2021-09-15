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Умер заслуженный тренер России Ильдар Мавлютов

Приехав в 1983 году в Курчатов в Курской области, он на пустом месте создал фехтовальную школу, которая сегодня известна во всем мире
Умер заслуженный тренер России Ильдар Мавлютов

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Ушел из жизни заслуженный тренер России Ильдар Мавлютов. Ему было 68 лет. Печальную новость сегодня сообщила Федерация фехтования России. 

Ильдар Мавлютов – внес огромный вклад в развитие отечественного рапирного фехтования. Приехав в 1983 году в Курчатов в Курской области, он на пустом месте создал фехтовальную школу, которая сегодня известна во всем мире. Специалист разработал эффективную методику обучения фехтованию и вырастил спортсменов, достигших высочайших результатов на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Среди них Инна Дериглазова, Евгения Ламонова, Владислав Мыльников, Дмитрий Жеребченко, Яна Рузавина, Юлия Бирюкова, Кристина Самсонова, Екатерина Кажикина, Ольга Лобынцева. 

"Ильдара Масалимовича отличали колоссальное трудолюбие, бекомпромиссное отношение к делу жизни и абсолютная преданность фехтованию. Эти качества он сумел воспитать и в своих учениках. - говорится в сообщении Федерации. - Уход такого тренера из жизни – большая потеря для всей нашей фехтовальной семьи".

Редакция радио "Курс" выражает соболезнования родным и близким Ильдара Масалимовича.
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