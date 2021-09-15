Умер заслуженный тренер России Ильдар Мавлютов
Приехав в 1983 году в Курчатов в Курской области, он на пустом месте создал фехтовальную школу, которая сегодня известна во всем мире
Ильдар Мавлютов – внес огромный вклад в развитие отечественного рапирного фехтования. Приехав в 1983 году в Курчатов в Курской области, он на пустом месте создал фехтовальную школу, которая сегодня известна во всем мире. Специалист разработал эффективную методику обучения фехтованию и вырастил спортсменов, достигших высочайших результатов на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Среди них Инна Дериглазова, Евгения Ламонова, Владислав Мыльников, Дмитрий Жеребченко, Яна Рузавина, Юлия Бирюкова, Кристина Самсонова, Екатерина Кажикина, Ольга Лобынцева.
"Ильдара Масалимовича отличали колоссальное трудолюбие, бекомпромиссное отношение к делу жизни и абсолютная преданность фехтованию. Эти качества он сумел воспитать и в своих учениках. - говорится в сообщении Федерации. - Уход такого тренера из жизни – большая потеря для всей нашей фехтовальной семьи".
Редакция радио "Курс" выражает соболезнования родным и близким Ильдара Масалимовича.