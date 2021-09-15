Умер заслуженный тренер России Ильдар Мавлютов

Приехав в 1983 году в Курчатов в Курской области, он на пустом месте создал фехтовальную школу, которая сегодня известна во всем мире

Ушел из жизни заслуженный тренер России Ильдар Мавлютов. Ему было 68 лет. Печальную новость сегодня сообщила Федерация фехтования России.Ильдар Мавлютов – внес огромный вклад в развитие отечественного рапирного фехтования. Приехав в 1983 году в Курчатов в Курской области, он на пустом месте создал фехтовальную школу, которая сегодня известна во всем мире. Специалист разработал эффективную методику обучения фехтованию и вырастил спортсменов, достигших высочайших результатов на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Среди них Инна Дериглазова, Евгения Ламонова, Владислав Мыльников, Дмитрий Жеребченко, Яна Рузавина, Юлия Бирюкова, Кристина Самсонова, Екатерина Кажикина, Ольга Лобынцева."Ильдара Масалимовича отличали колоссальное трудолюбие, бекомпромиссное отношение к делу жизни и абсолютная преданность фехтованию. Эти качества он сумел воспитать и в своих учениках. - говорится в сообщении Федерации. - Уход такого тренера из жизни – большая потеря для всей нашей фехтовальной семьи".Редакция радио "Курс" выражает соболезнования родным и близким Ильдара Масалимовича.