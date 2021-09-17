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Лента новостей / В регионе

На следующей неделе на 10 улицах Курска будут отключать свет

Отключения запланированы в трех округах 

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В связи с проведением плановых работ в электросетях на следующей неделе будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам Курска:


В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ: 

С 20 по 24 сентября с 9-00 до 15-30: 

Велюровая
Тракторная 
Трубная
Трубный проезд
ПЛК 75, 77
6-й Ольховский переулок

Телефон для справок: 32-32-15 


В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: 

20 сентября с 9-00 до 17-00: 

проспект Дружбы 69-97

22 сентября с 9-00 до 17-00: 

ул. Фетовская 85-95 
ул. Кленовая 9-11

Телефон для справок: 32-40-89 


В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ: 

23 сентября 2021г. с 13-30 до 16-30: 

Республиканская 50 В, 50 Д, 50 Е, 50 Ж, 50 К

Телефон для справок: 26-32-10.


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