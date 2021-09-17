На следующей неделе на 10 улицах Курска будут отключать свет

Отключения запланированы в трех округах

В связи с проведением плановых работ в электросетях на следующей неделе будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам Курска:ВелюроваяТракторнаяТрубнаяТрубный проездПЛК 75, 776-й Ольховский переулокпроспект Дружбы 69-97ул. Фетовская 85-95ул. Кленовая 9-11Республиканская 50 В, 50 Д, 50 Е, 50 Ж, 50 К