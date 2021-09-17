На следующей неделе на 10 улицах Курска будут отключать свет
Отключения запланированы в трех округах
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 20 по 24 сентября с 9-00 до 15-30:
Велюровая
Тракторная
Трубная
Трубный проезд
ПЛК 75, 77
6-й Ольховский переулок
Телефон для справок: 32-32-15
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
20 сентября с 9-00 до 17-00:
проспект Дружбы 69-97
22 сентября с 9-00 до 17-00:
ул. Фетовская 85-95
ул. Кленовая 9-11
Телефон для справок: 32-40-89
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
23 сентября 2021г. с 13-30 до 16-30:
Республиканская 50 В, 50 Д, 50 Е, 50 Ж, 50 К
Телефон для справок: 26-32-10.