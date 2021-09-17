Пьяный житель Курской области украл из магазина 10 мобильных телефонов на 30 тысяч

Проходя мимо магазина электроники, он камнем разбил окно в магазине и проник внутрь

23-летний житель Железногорского района Курской области украл из магазина 10 мобильных телефонов. На раскрытие этой кражи полицейским потребовались всего одни сутки.Как рассказали в региональном УМВД, молодой человек нигде не работает в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Проходя мимо магазина электроники, он камнем разбил окно в магазине и проник внутрь. Далее, выбрал интересующую его витрину, разбив стеллаж и забрал столько гаджетов, сколько смог уложить в карманы. Их оказалось 10 штук на общую сумму более 90 тысяч рублей.Оперативники, прибывшие на сообщение о краже, собрали на месте следы подозреваемого, и наверняка определили, куда он мог скрыться. В течение суток преступника задержали. Большую часть похищенного он успел сдать в ломбард и деньги еще не успел потратить. Помимо возмещения ущерба за украденные телефоны, в гражданском порядке решается вопрос о возмещении ущерба за повреждение магазина.В дальнейшем выяснилось, что на момент кражи телефонов молодой человек уже проходил подозреваемым по уголовным делам, за совершение аналогичных преступлений. На его счету кража денег с банковской карты, которую он похитил из припаркованного во дворе автомобиля, разбив стекло, а также кража денег из кошелька соседки по тамбуру своего приятеля.Сейчас подозреваемый находится под арестом в СИЗО. За совершение этих преступлений ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.