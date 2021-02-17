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Курянин разбил стекло в автомобиле, чтобы украсть барсетку

Еще он прихватил с собой видеорегистратор

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В Курске задержали 28-летнего горожанина, подозреваемого к краже барсетки из автомобиля.

В полицию обратился 46-летний житель Курска и рассказал, что утром он приехал на работу и припарковал машину на улице 3-я Агрегатная. Спустя пару часов мужчина обнаружил, что переднее стекло разбито, а из салона пропали барсетка и видеорегистратор. 

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили возможных свидетелей. Подозреваемого удалось задержать в течение нескольких дней - им оказался 28-летний горожанин. Как выяснилось, проходя мимо автомобиля, курянин обратил внимание на барсетку, оставленную на пассажирском сиденье. Он разбил стекло, вытащил из салона сумку и видеорегистратор и скрылся с места преступления. Полицейским злоумышленник признался, что деньги из барсетки - 1,5 тысячи рублей - успел потратить на собственные нужды, а регистратор - продать случайному прохожему.

Но оказалось, что это еще не все злодеяния курянина. В ходе дальнейшей проверки правоохранители выяснили, что молодой мужчина причастен к краже аккумулятора с другого автомобиля, совершённой несколькими днями ранее. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. За совершённые преступления ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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