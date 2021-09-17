В Курской области для избирателей работают 1111 оффлайн-участков

Голосование проходит в течение трех дней — сегодня, 18 и 19 сентября

В Курской области стартовали выборы. Голосование пройдет в течение трех дней — сегодня, 18 и 19 сентября. Правом голоса обладают более 900 тысяч жителей региона.В Курской области проходят 123 избирательные кампании: выборы депутатов Государственной Думы России восьмого созыва, Курской областной Думы седьмого созыва, 121 муниципальная избирательная кампания. По итогам предстоит распределить 981 мандат депутатов различных уровней власти — от федерального до местного. В выборах всех уровней в регионе участвуют около 2 тысяч кандидатов.Избирательные участки, а их в регионе 1111, работают с 8 утра до 8 вечера. Они оборудованы видеокамерами и видеорегистраторами. Трансляция ведётся на служебном портале в Центре общественного наблюдения за выборами, созданном при Общественной палате Курской области. Здесь в реальном времени на видеостене выводится изображение с камер, есть функция обратной перемотки для более подробного изучения в случае жалобы.В Центре также ведётся контроль за ходом дистанционного электронного голосования. Чтобы проголосовать дистанционно, курянам нужно было подать заявку на портале Госуслуг до 13 сентября. Статистика с портала Госуслуг выводится на экраны. Кроме того, операторы работают с порталом Независимого общественного мониторинга, где демонстрируются сообщения о ходе голосования по всей стране и Курской области в том числе.На оффлайн-участках соблюдаются все меры санитарной безопасности: установлены санитайзеры, избирателям выдают маски.