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Оперштаб увеличил план по вакцинации от коронавируса до 80%. Беременным разрешено прививаться с 22 недели

В Курской области это более 712 тысяч человек
Оперштаб увеличил план по вакцинации от коронавируса до 80%. Беременным разрешено прививаться с 22 недели

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Федеральный оперштаб увеличил план по вакцинации от коронавируса до 80%. В Курской области это более 712 тысяч человек. На данный момент первым компонентом привито 388 470 курян (это 54,6% от нового плана). Полностью завершили вакцинацию 367 485 жителей региона.

Сейчас Минздрав разрешил прививаться «Спутником V» беременным начиная с 22 недель. Прививаться должны также и близкие люди беременных. Однако отмечается, что вакцинация для беременных носит рекомендательный характер.

Как сообщает региональный комитет здравоохранения, в прошлом году в Курской области коронавирусом заболели 116 беременных женщин, из них 7 были в тяжёлом состоянии; в этом году заболели уже более 300 женщин, 54 из которых находились в тяжёлом состоянии. Двух женщин пришлось транспортировать в Москву, где их подключили к аппаратам экстракорпоральной мембранной оксигенации – устройствам, которые обогащают кровь кислородом, когда лёгкие с этой функцией не справляются. По словам медиков, новорождённые дети не часто заражаются коронавирусом. В этом году 6 детей, которые родились от больных коронавирусом женщин, заразились ковидом. К счастью, всех женщин и детей, болевших коронавирусом, удалось спасти.

Записаться на прививку можно через портал госуслуг или по телефону поликлиники по месту жительства. Без предварительной записи вакцинируют в прививочных пунктах в торговых центрах «МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на проспекте Хрущева, а также на Театральной площади.

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