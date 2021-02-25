  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Более 40 тысяч курян привились первым компонентом вакцины от коронавируса

Полностью завершили вакцинацию более 15,5 тысяч жителей региона
Более 40 тысяч курян привились первым компонентом вакцины от коронавируса

Читайте также

Более 40 тысяч курян привились первым компонентом вакцины от коронавируса. Полностью завершили вакцинацию более 15,5 тысяч жителей региона, сообщает областной комитет здравоохранения. Всего в курскую область поступило около 50 тысяч доз «Спутника V», работает 39 прививочных пунктов.

Сведения о привитых пациентах вносятся в регистр вакцинированных от COVID-19.

Напомним, записаться на вакцинацию по-прежнему можно через портал госуслуг, по телефону районной поликлиники (номер подскажут на горячей линии «122», время работы – с 8 утра до 8 вечера ежедневно без перерывов и выходных), а также на организованной в областном кожвендиспансере линии по телефону 70-60-00 (работает с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу).

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курских автомобилистов предупреждают о тумане

Курянину грозит 2 года колонии за "бесплатный шопинг"

В Доме советов обсудили возможный рост цен на тарифы ЖКХ

В этом году в Курске на отлов бродячих собак выделили более 5 миллионов рублей

В Курске к паводку готовят четыре лодочные переправы

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске