Полностью завершили вакцинацию более 15,5 тысяч жителей региона

Более 40 тысяч курян привились первым компонентом вакцины от коронавируса. Полностью завершили вакцинацию более 15,5 тысяч жителей региона, сообщает областной комитет здравоохранения. Всего в курскую область поступило около 50 тысяч доз «Спутника V», работает 39 прививочных пунктов.Сведения о привитых пациентах вносятся в регистр вакцинированных от COVID-19.Напомним, записаться на вакцинацию по-прежнему можно через портал госуслуг, по телефону районной поликлиники (номер подскажут на горячей линии «122», время работы – с 8 утра до 8 вечера ежедневно без перерывов и выходных), а также на организованной в областном кожвендиспансере линии по телефону 70-60-00 (работает с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу).