Более 40 тысяч курян привились первым компонентом вакцины от коронавируса
Полностью завершили вакцинацию более 15,5 тысяч жителей региона
Сведения о привитых пациентах вносятся в регистр вакцинированных от COVID-19.
Напомним, записаться на вакцинацию по-прежнему можно через портал госуслуг, по телефону районной поликлиники (номер подскажут на горячей линии «122», время работы – с 8 утра до 8 вечера ежедневно без перерывов и выходных), а также на организованной в областном кожвендиспансере линии по телефону 70-60-00 (работает с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу).