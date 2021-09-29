В Курске банковский клерк слил базу данных клиентов рекламщикам
За это он может отправиться за решетку на пять лет
Однако вскоре клиенты банка стали жаловаться руководству, что им поступают звонки от сторонних организаций с предложением различных финансовых услуг.
Сначала банк решил провести внутреннюю проверку, а затем к выяснению обстоятельств привлекли специалистов-правоохранителей.
Как установили стражи правопорядка, работник скопировал базы данных к себе на компьютер, что строго противоречило правилам конфиденциальности и условиям трудового договора, и распорядился ими по своему усмотрению.
К моменту выяснения обстоятельств клерк уже уволился из этого банка, но правоохранители его нашли. Во время задержания у него изъяли технические устройства со скопированными базами данными.
В отношении мужчины возбудили уголовные дела по ст. 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну» и по ст. 272 «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Следствие уже окончено и в ближайшее время дело рассмотрит суд.
За свою предприимчивость курянин может отправиться за решетку на 5 лет.