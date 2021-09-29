В Курске банковский клерк слил базу данных клиентов рекламщикам

За это он может отправиться за решетку на пять лет

28-летний житель Курска устроился на работу в банк на должность менеджера по работе с клиентами. Для этого техническая служба организации предоставила ему учетную запись, используя которую, он мог в рамках служебной деятельности получать доступ и использовать конфиденциальную информацию клиентов.Однако вскоре клиенты банка стали жаловаться руководству, что им поступают звонки от сторонних организаций с предложением различных финансовых услуг.Сначала банк решил провести внутреннюю проверку, а затем к выяснению обстоятельств привлекли специалистов-правоохранителей.Как установили стражи правопорядка, работник скопировал базы данных к себе на компьютер, что строго противоречило правилам конфиденциальности и условиям трудового договора, и распорядился ими по своему усмотрению.К моменту выяснения обстоятельств клерк уже уволился из этого банка, но правоохранители его нашли. Во время задержания у него изъяли технические устройства со скопированными базами данными.В отношении мужчины возбудили уголовные дела по ст. 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну» и по ст. 272 «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Следствие уже окончено и в ближайшее время дело рассмотрит суд.За свою предприимчивость курянин может отправиться за решетку на 5 лет.