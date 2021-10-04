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Сегодня отопление дадут в 122 многоэтажках Курска

Почти в 1400 многоэтажек тепло уже поступило

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В Курске продолжают подключать отопление в многоквартирные дома. Почти в 1400 многоэтажек тепло уже поступило.

Сегодня батареи прогреются в 122 домах на улицах Горького, Блинова, Халтурина, Разина, Семеновской, 50 лет Октября, Серегина, Ольшанского, Заводской, Юности и в 1-ом Бурцевском переулке.

Напоминаем, что горячая линия по вопросам подачи тепла работает в единой дежурной диспетчерской службе на базе городского управления по делам ГО и ЧС по телефонам 51-92-80 и 51-92-91.

В окружных администрациях горожан проконсультируют о подаче тепла в те дома, где работают ТСЖ и ЖСК.

В Центральном округе - по телефонам 70-22-94 и 70-22-86.
В Сеймском округе горячая линия работает по телефонам 37-01-06 и 32-00-31.
В Железнодорожном округе – 26-12-75 и 26-09-34.
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