Сегодня отопление дадут в 122 многоэтажках Курска
Почти в 1400 многоэтажек тепло уже поступило
Сегодня батареи прогреются в 122 домах на улицах Горького, Блинова, Халтурина, Разина, Семеновской, 50 лет Октября, Серегина, Ольшанского, Заводской, Юности и в 1-ом Бурцевском переулке.
Напоминаем, что горячая линия по вопросам подачи тепла работает в единой дежурной диспетчерской службе на базе городского управления по делам ГО и ЧС по телефонам 51-92-80 и 51-92-91.
В окружных администрациях горожан проконсультируют о подаче тепла в те дома, где работают ТСЖ и ЖСК.
В Центральном округе - по телефонам 70-22-94 и 70-22-86.
В Сеймском округе горячая линия работает по телефонам 37-01-06 и 32-00-31.
В Железнодорожном округе – 26-12-75 и 26-09-34.