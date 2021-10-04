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К 7 октября отопление обещают подать в дома всех жителей Курска

Наименьший процент подключения в областном центре – из 2070 домов тепло пока подано только в 1359
К 7 октября отопление обещают подать в дома всех жителей Курска

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Как рассказал заместитель губернатора Алексей Дедов, в настоящее время из 3604 многоквартирных домов в Курской области к системе отопления подключены 2473. Наименьший процент подключения в областном центре – из 2070 домов тепло пока подано только в 1359, передает телеканал ТАКТ. Подача тепла продолжается, полностью завершить эту работу планируют 7 октября. Губернатор Роман Старовойт раскритиковал темпы подключения, отметив, что они крайне низкие. Дневные и ночные температуры воздуха день ото дня снижаются, куряне мёрзнут в своих квартирах. Алексей Дедов прокомментировал, что процесс запуска системы не отличается быстротой, он может занимать до 2 недель, теплоэнергетики и так ускорились по максимуму.

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