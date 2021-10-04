Полицейские выпустили памятку для курян о том, как безопасно разговаривать по телефону
Есть три главных правила «Общения без потерь»
Полностью отказаться от телефонного общения невозможно. Но, правоохранители рекомендуют всегда быть начеку – это правило №1. Если разговор заходит о деньгах, кредитах, переводах блокировке счетов или прочих финансовых вопросах – лучше сразу положить трубку. Этот звонок от мошенников. Убедиться в том, что подверглись атаке преступников можно, обратившись самостоятельно напрямую в банк.
Кем бы ни представился собеседник – человеком, позвонившим по объявлению, сотрудником службы безопасности или даже офицером правоохранительных органов – сразу его словам верить нельзя. Второе правило безопасного общения – проверять любую информацию. Вывести аферистов на чистую воду проще, чем кажется. Предложите встретиться в ближайшем отделе полиции и они, безусловно, оставят вас в покое.
Любой телефонный звонок может оказаться попыткой мошеннических действий. Чтобы запутать людей и скрыть свои следы злоумышленники могут с помощью программы менять свой номер на любой, по желанию. Поэтому стражи порядка призывают всех соблюдать и третье правило «Общения без потерь». Тот, кто знает методы преступников, обязан предупредить об этом своих родных и близких.
Три правила «Общения без потерь»:
- Не разговаривай с незнакомцами и будь начеку!
- Не верь на слово и проверяй любую информацию!
- Предупреди близких и родных о звонках мошенников!
ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД РОССИИ ПО КУРСКУ