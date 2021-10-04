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Полицейские выпустили памятку для курян о том, как безопасно разговаривать по телефону

Есть три главных правила «Общения без потерь»

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О трёх правилах «Общения без потерь» во время бесед с курянами ежедневно упоминают участковые. Сегодня, чтобы избежать обмана, хищения денег или других неприятностей стражи порядка советуют следовать призыву с плаката советских времён «Не болтай!». Как и в военные времена, когда появился этот рисунок, так и сегодня никакой личной информации незнакомцам давать нельзя.

Полностью отказаться от телефонного общения невозможно. Но, правоохранители рекомендуют всегда быть начеку – это правило №1. Если разговор заходит о деньгах, кредитах, переводах блокировке счетов или прочих финансовых вопросах – лучше сразу положить трубку. Этот звонок от мошенников. Убедиться в том, что подверглись атаке преступников можно, обратившись самостоятельно напрямую в банк.

Кем бы ни представился собеседник – человеком, позвонившим по объявлению, сотрудником службы безопасности или даже офицером правоохранительных органов  – сразу его словам верить нельзя. Второе правило безопасного общения – проверять любую информацию. Вывести аферистов на чистую воду проще, чем кажется. Предложите встретиться в ближайшем отделе полиции и они, безусловно, оставят вас в покое.

Любой телефонный звонок может оказаться попыткой мошеннических действий. Чтобы запутать людей и скрыть свои следы злоумышленники могут с помощью программы менять свой номер на любой, по желанию. Поэтому стражи порядка призывают всех соблюдать и третье правило «Общения без потерь». Тот, кто знает методы преступников, обязан предупредить об этом своих родных и близких.

Три правила «Общения без потерь»:

 - Не разговаривай с незнакомцами и будь начеку!
 - Не верь на слово и проверяй любую информацию!
 - Предупреди близких и родных о звонках мошенников!




ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД РОССИИ ПО КУРСКУ
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