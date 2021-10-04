18-летний курянин три года воровал колеса и аккумуляторы с автомобилей
Он подрабатывал в автомастерских и знал с технической стороны, как это сделать
Однако в ходе дальнейшей работы стражи правопорядка нашли доказательства, что 18-летний молодой человек причастен к ряду аналогичных краж, совершенных с 2019 года. Уже имеется информация о четырех преступлениях. Каждый раз он выбирал автомобили без сигнализаций в укромных местах вдали от камер наблюдения. Похищал колеса и аккумуляторы. Парень подрабатывал в автомастерских и знал с технической стороны, как это сделать.
Уголовные дела по ранее совершенным кражах возобновлены, а в отношении юного горожанина решается вопрос об избрании меры пресечения на время следствия. Сейчас полицейские проверяют его причастность к другим преступлениям.