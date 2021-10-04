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18-летний курянин три года воровал колеса и аккумуляторы с автомобилей

Он подрабатывал в автомастерских и знал с технической стороны, как это сделать
18-летний курянин три года воровал колеса и аккумуляторы с автомобилей

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В Курске полицейские за несколько дней раскрыли кражу колес на литых дисков с его ВАЗа, припаркованного в одном из дворов микрорайона КЗТЗ. Оперативники за  установили, что к краже могут быть причастны двое курян 21 года и 18 лет. При обыске колеса у них изъяли. Их они собирались продать, но не успели. Оба сознались в краже.

Однако в ходе дальнейшей работы стражи правопорядка нашли доказательства, что 18-летний молодой человек причастен к ряду аналогичных краж, совершенных с 2019 года. Уже имеется информация о четырех преступлениях. Каждый раз он выбирал автомобили без сигнализаций в укромных местах вдали от камер наблюдения. Похищал колеса и аккумуляторы. Парень подрабатывал в автомастерских и знал с технической стороны, как это сделать.

Уголовные дела по ранее совершенным кражах возобновлены, а в отношении юного горожанина решается вопрос об избрании меры пресечения на время следствия. Сейчас полицейские проверяют его причастность к другим преступлениям.

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