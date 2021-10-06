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Курская область получит 36,5 млн рублей из резервного фонда правительства на лекарства для пациентов с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно

Деньги должны поступить в регион в течение месяца и на них сразу же закупят препараты
Курская область получит 36,5 млн рублей из резервного фонда правительства на лекарства для пациентов с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно

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Курская область получит 36,5 млн рублей из резервного фонда правительства на приобретение лекарств для пациентов с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно. Деньги должны поступить в регион в течение месяца. При поступлении финансирования в Курскую область препараты закупят в кратчайшие сроки. На выделенные средства обеспечат лекарствами более 11 тысяч амбулаторных пациентов. Ранее на закупку препаратов для таких пациентов из регионального бюджета выделили 20 млн. 

Для амбулаторного лечения коронавируса используются препараты, которые снижают риск развития осложнений, укорачивают период лихорадки и облегчают другие симптомы. Врачи назначают лекарства в зависимости от тяжести симптомов и сопутствующих болезней.

Медики отмечают, что есть несколько схем лечения, в каждом случае решение о выписке конкретных лекарств принимается индивидуально, в зависимости от состояния пациента. 
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