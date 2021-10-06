Курская область получит 36,5 млн рублей из резервного фонда правительства на лекарства для пациентов с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно
Деньги должны поступить в регион в течение месяца и на них сразу же закупят препараты
Для амбулаторного лечения коронавируса используются препараты, которые снижают риск развития осложнений, укорачивают период лихорадки и облегчают другие симптомы. Врачи назначают лекарства в зависимости от тяжести симптомов и сопутствующих болезней.
Медики отмечают, что есть несколько схем лечения, в каждом случае решение о выписке конкретных лекарств принимается индивидуально, в зависимости от состояния пациента.