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В Железногорске вынесен приговор поджигательнице собственного сына

За убийство своего малолетнего сына, совершенное с особой жестокостью, суд приговорил Баулину к 15 годам лишения свободы
В Железногорске вынесен приговор поджигательнице собственного сына

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Железногорский городской суд озвучил итоги решения по громкому делу об умышленном поджоге ребенка, в результате которого скончался восьмилетний мальчик, передает телеканал ТАКТ.

Напомним, 31-летняя Анастасия Баулина вывела ребенка на улицу, облила его бензином и подожгла, при этом не давала сожителю тушить пылающего огнем мальчика. От полученных травм ребенок скончался уже после доставления в медучреждение.

За убийство своего малолетнего сына, совершенное с особой жестокостью, суд приговорил Баулину к 15 годам лишения свободы в ИК общего режима и штрафу 40 тысяч рублей.

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