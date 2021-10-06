ТАКТ.Железногорский городской суд озвучил итоги решения по громкому делу об умышленном поджоге ребенка, в результате которого скончался восьмилетний мальчик, передает телеканал
Напомним, 31-летняя Анастасия Баулина вывела ребенка на улицу, облила его бензином и подожгла, при этом не давала сожителю тушить пылающего огнем мальчика. От полученных травм ребенок скончался уже после доставления в медучреждение.
За убийство своего малолетнего сына, совершенное с особой жестокостью, суд приговорил Баулину к 15 годам лишения свободы в ИК общего режима и штрафу 40 тысяч рублей.
В Железногорске вынесен приговор поджигательнице собственного сына
За убийство своего малолетнего сына, совершенное с особой жестокостью, суд приговорил Баулину к 15 годам лишения свободы