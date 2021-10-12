  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске ремонт улицы Радищева завершится через неделю

Остается устройство асфальтобетона на остановочных площадках общественного транспорта, пересечении с трамвайными путями, съездах к домам и смежным улицам

Читайте также

В Курске завершается ремонт улицы Радищева. Подрядчик планирует завершить работы через неделю.
Проезжую часть на одной из главных магистралей города обновляют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
На участке протяженностью более 2,5 км уже уложены два слоя нового дорожного покрытия. Остается устройство асфальтобетона на остановочных площадках общественного транспорта, пересечении с трамвайными путями, съездах к домам и смежным улицам. Этим работам предшествовали фрезерование изношенного полотна и замена бортового камня. Также дорожники продолжают работы по замене люков и решеток ливневой канализации и восстанавливают тротуарную плитку, которую демонтировали во время ремонта.

Благоустройство пешеходных зон на улице Радищева намечено на следующий год.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В сквере на улице Белгородской Курска установили одну из подаренных тульским губернатором детскую площадку

Жители дома, в котором обрушилась плита, отказываются переселяться в общежития

В Курске «Грибную радугу» оштрафовали за загрязнение воздуха

Дожди принесут в Курскую область потепление

Цены на пятилетние автомобили с пробегом в Курской области оказались одними из самых высокий в России

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске