В Курске ремонт улицы Радищева завершится через неделю

Остается устройство асфальтобетона на остановочных площадках общественного транспорта, пересечении с трамвайными путями, съездах к домам и смежным улицам

В Курске завершается ремонт улицы Радищева. Подрядчик планирует завершить работы через неделю.

Проезжую часть на одной из главных магистралей города обновляют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

На участке протяженностью более 2,5 км уже уложены два слоя нового дорожного покрытия. Остается устройство асфальтобетона на остановочных площадках общественного транспорта, пересечении с трамвайными путями, съездах к домам и смежным улицам. Этим работам предшествовали фрезерование изношенного полотна и замена бортового камня. Также дорожники продолжают работы по замене люков и решеток ливневой канализации и восстанавливают тротуарную плитку, которую демонтировали во время ремонта.





Благоустройство пешеходных зон на улице Радищева намечено на следующий год.