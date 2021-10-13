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Лента новостей / Происшествия

В столкновении трех иномарок на проспекте Победы Курска ранена 8-летняя девочка

Ребенка с травмами госпитализировали

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12 октября примерно в девять часов вечера на проспекте Победы, в районе дома №10 столкнулись две иномарки. 

Как сообщили в ГИБДД, 28-летний водитель автомобиля «Мерседес», двигаясь со стороны улицы Никитская в сторону проспекта Дериглазова, допустил столкновение с попутным «Шевроле Ланос», за рулем которого была 30-летняя женщина. После удара «Мерседес» столкнулся еще и с «Рено Сандеро», под управлением 59-летнего водителя. 

В результате ДТП пострадала пассажирка «Рено» - 8-летняя девочка. Ребенка с травмами госпитализировали.

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