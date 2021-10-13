В столкновении трех иномарок на проспекте Победы Курска ранена 8-летняя девочка

Ребенка с травмами госпитализировали

12 октября примерно в девять часов вечера на проспекте Победы, в районе дома №10 столкнулись две иномарки.Как сообщили в ГИБДД, 28-летний водитель автомобиля «Мерседес», двигаясь со стороны улицы Никитская в сторону проспекта Дериглазова, допустил столкновение с попутным «Шевроле Ланос», за рулем которого была 30-летняя женщина. После удара «Мерседес» столкнулся еще и с «Рено Сандеро», под управлением 59-летнего водителя.В результате ДТП пострадала пассажирка «Рено» - 8-летняя девочка. Ребенка с травмами госпитализировали.