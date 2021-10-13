На трассе в Курской области в лобовом столкновении ВАЗа с КАМАЗом погибли люди

62-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения

Сегодня около 8 часов утра на 62 километре автодороги "Обоянь-Суджа" в Суджанском районе Курской области в ДТП погибли два человека.По предварительным данным ГИБДД, 62-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150, двигаясь со стороны Обояни в сторону Суджи, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным КАМАЗом, под управлением 45-летнего шофера.В результате столкновения водитель ВАЗа скончался на месте, а его 56-летняя пассажирка - в суджанской райбольнице. Полиция выясняет причины обстоятельства этого ДТП.