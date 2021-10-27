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Лента новостей / В регионе

В Курской области льготные рецепты будут выписывать дистанционно

А также больничные и направления на медико-социальную экспертизу

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В Курской области льготные рецепты будут выписывать дистанционно в электронном виде, а также больничные и направления на медико-социальную экспертизу. 

Кроме этого для минимизации пересечения потоков пациентов с разной степенью эпидемиологической опасности профилактические осмотры детей и взрослых приостановлены. Приоритет будет отдаваться оказанию медицинской помощи на дому пациентам с симптомами респираторных заболеваний и прибывшим из-за рубежа. Врачи продолжат консультировать больных дистанционно, с помощью телемедицины. 

Соответствующую информацию, в которой будут указаны контакты для обращения при возникновении вопросов относительно дистанционного обслуживания, разместят на сайтах больниц и поликлиник.
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