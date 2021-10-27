А также больничные и направления на медико-социальную экспертизу

В Курской области льготные рецепты будут выписывать дистанционно в электронном виде, а также больничные и направления на медико-социальную экспертизу.





Кроме этого для минимизации пересечения потоков пациентов с разной степенью эпидемиологической опасности профилактические осмотры детей и взрослых приостановлены. Приоритет будет отдаваться оказанию медицинской помощи на дому пациентам с симптомами респираторных заболеваний и прибывшим из-за рубежа. Врачи продолжат консультировать больных дистанционно, с помощью телемедицины.





Соответствующую информацию, в которой будут указаны контакты для обращения при возникновении вопросов относительно дистанционного обслуживания, разместят на сайтах больниц и поликлиник.