Где-то круглосуточно, где-то по ночам

В Курске на зиму вводится временный запрет на парковку автотранспорта на ряде улиц. Это необходимо для обеспечения беспрепятственных уборки снега и движения пассажирского транспорта.





Так, с 6 декабря вводятся круглосуточные ограничения на остановку и стоянку транспортных средств на проезжей части улиц Серёгина (от улицы Энергетиков до ПЛК и от проспекта Кулакова до улицы Гагарина), Пигорева (от улицы Заводской до улицы Дейнеки), Народной (на нечетной стороне от проспекта Кулакова до улицы Краснополянской), Обоянской (от улицы Резиновой до улицы Парковой), Харьковской (от улицы Народной до улицы Черняховского), проезда Элеваторного (от улицы Черняховского до дома №5 по Элеваторному проезду), Парковой (от улицы Белгородской до улицы Обоянской), Гагарина (от дома №23 до улицы Энергетиков), Заводской (от улицы Сумской до улицы Малышева), Малышева (от улицы Заводской до улицы Дейнеки), Резиновой (от улицы Харьковской до улицы Краснополянской), Краснополянской (от улицы Народной до улицы Черняховского), Ольшанского (от улицы Конорева до улицы Заводской), Менделеева (от 7-го Промышленного переулка до ЦД «Лира»), Комарова (от улицы Дейнеки до улицы Заводской), Сумской (дорога вдоль ОКБ от инфекционной больницы до улицы Крымской), Крюкова (от ПЛК до Госпиталя), Союзной (от улицы 8 Марта до улицы 1-й Вишневой), Станционной (от улицы Союзной до улицы Республиканской), Ильича, Союзной (от улицы Станционной до улицы 8 Марта), 8 Марта (от дома № 18-А до улицы Союзной), Фрунзе (от улицы Октябрьской до улицы Дубровинского), Станционной (на четной стороне от улицы Союзной до улицы Цюрупы), Интернациональной (нечётная сторона), Республиканской (от улицы Станционной до улицы 2-й Рабочей) и на нечетной стороне улицы Республиканской.





С 6 декабря с 8 вечера до 8 утра по четным числам ограничение на парковку будет действовать на проезжей части улиц Гоголя (от улицы Радищева до улицы Ленина), Золотой (от улицы Ленина до улицы Радищева), Почтовой (от улицы Ленина до улицы Радищева), Челюскинцев (от улицы Ленина до дома № 18), а также в районе дома № 2 на улице Кирова по нечетным дням.

С 6 декабря с 8 вечера до 8 утра ограничение на парковку будет действовать на проезжей части улиц Ленина, Радищева, Максима Горького, участке проспекта Победы в районе остановок общественного транспорта «Картодром» и «Тропинка».





На проезжей части улиц Сумской, Косухина, 50 лет Октября (от улицы Дзержинского до улицы Большевиков), Гагарина (от улицы Серёгина до проспекта Кулакова), Студенческой, на проспектах Дружбы, Победы, Хрущёва, Клыкова запрет на парковку зимой будет действовать круглосуточно.

Ограничения вводятся до 1 апреля 2022 года. Рабочие бригады «Специализированного монтажно-эксплуатационного предприятия Курска» установят необходимые временные дорожные знаки.